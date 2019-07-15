Доверенным лицом Романа Старовойта на выборах стал боксер Александр Поветкин

Избирательная комиссия Курской области зарегистрировала известного боксера, уроженца Курска Александра Поветкина в качестве доверенного лица кандидата в губернаторы, действующего врио главы региона Романа Старовойта. Об этом сообщили в облизбиркоме после того, как господин Старовойт представил в комиссию документы для регистрации на выборах.

Он также внес свои кандидатуры сенаторов от исполнительной власти. Ими стали депутат Госдумы от региона Александр Брыксин, экс-губернатор области и действующий сенатор от обладминистрации Александр Михайлов и ректор Курского государственного медуниверситета, депутат облдумы Виктор Лазаренко.

Всего на должность главы Курской области, напомним, претендуют пять кандидатов. Помимо выдвиженца «Единой России» врио губернатора Романа Старовойта, это представитель партии «Зеленые» директор ООО «Тренд» Татьяна Черникова; претендент от ЛДПР депутат облдумы Владимир Федоров; выдвиженец КПРФ уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов и кандидат от «Справедливой России» местный общественник Николай Карцев.

Сергей Калашников