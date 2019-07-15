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Фото: Архив пресс-службы

Сабина Ахмедова, Аглая Тарасова, Анна Цуканова-Котт в зоне #JohnnieBar на фестивале Park Live

На территории Центрального Парка Культуры и Отдыха им. Горького отгремел музыкальный фестиваль Park Live. На протяжении трех дней в специальной зоне с летней концепцией #JohnnieBar гостей встречали коктейли и расслабленная атмосфера. Каждый мог сфотографироваться на фоне стены, полностью сделанной из свежих лимонов, и попытать удачу в игровых зонах. Среди гостей были замечены Сабина Ахмедова, Аглая Тарасова, Анна Цуканова-Котт, Анастасия Уколова, Ингрид Олеринская, Илья Бачурин, Катя Гуссе, Александра Маинович и другие.

Park Live продолжает оставаться главным столичным летним оупенэйром, благодаря сильнейшей музыкальной программе и концентрации яркой аудитории. Хедлайнерами в этом году стали Bring Me The Horizon, Thirty Seconds to Mars и DIE ANTWOORD.

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