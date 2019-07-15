Треть не освоила онлайн

Лишь две трети предпринимателей Удмуртии успели приобрести онлайн-кассы к моменту завершения третьего этапа перехода на новую контрольно-кассовую технику. Такие оценки приводят в УФНС России по республике. Эксперты отмечают, что предприниматели все же надеются на продление переходного периода на год. Для большинства из них остался нерешенным вопрос высокой стоимости оборудования, а компенсации в размере 18 тыс. руб. недостаточно. Представители некоторых отраслей указывают, что в онлайн-кассах на самом деле необходимости нет.

Треть предпринимателей Удмуртии из тех, что должны были с 1 июля перейти на онлайн-кассы в рамках нового этапа реформы ККТ, этого не сделали. По словам и. о. руководителя УФНС России по Удмуртии Марианны Ашихминой, всего на начало месяца на территории республики зарегистрировано 30 908 единиц ККТ.

«По предварительным оценкам, в Удмуртии ККТ зарегистрировали две трети налогоплательщиков из тех, кто обязан был согласно третьему этапу реформы.В первую декаду июля также отмечается активность в вопросе регистрации онлайн-касс»,— сообщила госпожа Ашихмина.

С 1 июля 2019 года онлайн-кассы обязаны применять: ИП без наемных работников, торгующие через вендинговые автоматы; ИП без наемных работников на ЕНВД и ПСН, которые занимаются розничной торговлей; организации без наемных работников на ОСН и УСН в сфере общепита; организации и ИП на ЕНВД, а также ИП на ПСН с наемными работниками, оказывающие определенные услуги.Кроме того, теперь онлайн-кассу обязаны применять организации и ИП при продаже в салоне транспортного средства билетов на проезд. Им разрешено использовать «облачные кассы» — в таких случаях пользователи кассы могут ограничиться демонстрацией QR-кода на любом компьютерном устройстве без выдачи бумажного чека.

Эксперты отмечают, что некоторые представители бизнеса по-прежнему надеются, что им дадут еще время на переход на онлайн-кассы. «Среди представителей малого бизнеса в Удмуртии есть те, кто не успел завершить переход на онлайн-кассы к положенному сроку. По России предприниматели выступают за продление переходного периода на год»,— отметил председатель регионального отделения в Удмуртии «Опоры России» Григорий Стрелков.

По мнению председателя комитета по учету и налоговому администрированию в Удмуртии «Опоры России» Светланы Ситдиковой, малый бизнес чаще всего испытывает проблемы с переходом на новый формат использования ККТ. Его затраты заметнее, потому что прибыль может не покрыть расходы на покупку новой техники. «Основная проблема заключается в дороговизне ККТ и неактуальных версиях фискального накопителя. Минимальная стоимость такого оборудования 30 тыс. руб., дополнительное оборудование также необходимо приобретать в зависимости от видов деятельности»,— отмечает госпожа Ситдикова.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александра Прасолова, стоит учитывать время и средства, потраченные на то, чтобы персонал и сам владелец обучились использованию онлайн-касс. «Ранее существовала схема компенсации затрат в размере 18 тыс. руб., но это самый дешевый аппарат. В полной мере государство не взяло на себя траты, которые несет бизнес со всеми нововведениями»,—объясняет господин Прасолов.

С его точки зрения, также существует монополия на производство ККТ. Стоимость фискального накопителя завышена, ключевой процессор для него делает лишь одна организация за пределами России. «Кто-то сел на выгодный бизнес, причем накопитель необходимо обновлять с определенной периодичностью. Получается, этот кто-то заставил все субъекты предпринимательской деятельности постоянно менять элемент стоимостью практически 10 тыс. руб.»,— продолжает господин Прасолов.

Компании коммунальной сферы закупили оборудование, но у них нет понимания, для чего им оно необходимо, говорит исполнительный директор общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Удмуртии Ирина Пономарева. Сейчас в приоритете информатизация, многие пользуются приложениями для оплаты жилищно-коммунальных услуг, поэтому нет необходимости в бумажном эквиваленте чека. «После онлайн-оплаты услуг ЖКХ собственник, обратившись в управляющую компанию, может получить печатный чек. Но он в своем приложении видит подтверждение оплаты в виде электронного чека, который можно распечатать в любой момент при необходимости»,— отмечает госпожа Пономарева.

У предпринимателей Удмуртии, занимающихся транспортными перевозками, установка онлайн-касс также вызывает вопросы. По словам господина Прасолова, у участников этого рынка есть альтернативные способы учета информации и специальная форма чеков. «Сейчас идет активное обсуждение по транспортникам, которые занимаются автобусными перевозками. Они возмущаются и не хотят ставить онлайн-кассы, приводят свои аргументы»,—рассказал бизнес-омбудсмен.

Юлия Вахрушева