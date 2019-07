В Монако открылась выставка ювелирных украшений Chaumet

После оглушительного успеха в Пекине в 2017-м и в Токио в 2018-м, в этом году дом Chaumet открыл выставку исторических ювелирных украшений «Chaumet in Majesty, Jewels of Sovereigns Since 1780» в Монако.

Под покровительством его высочества принца Альбера II в Форуме Гримальди можно увидеть сотни изделий из музейных и частных коллекций, а также те, что принадлежат княжеской семье сегодня. Кураторами выставки стали французский журналист и писатель Стефан Берн и ювелирный историк Кристоф Вашоде.

На выставке представлены ювелирные украшения с исключительной историей, датируемые с XVIII века до наших дней, в том числе легендарные тиары дома Chaumet — первоначальный атрибут власти, принятый Наполеоном, и получивший особую популярность благодаря жене императора и первой музе Chaumet — Жозефине. Главная идея экспозиции — неразрывная связь между ювелирными украшениями и искусством, тиары и эволюции женского силуэта.

Выставка будет открыта до 28 августа.