На восстановление лесов в Воронежской области в 2019 году могут потратить 89 млн рублей

До конца 2019 года на восстановление лесов в Воронежской области должно быть потрачено 89 млн руб. из федерального бюджета. Об этом на еженедельном совещании в облправительстве сообщила заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Елена Баранова.

На сегодня исполнено 53% или 47,6 млн руб. от этой суммы, сообщила госпожа Баранова. Было проведено «искусственное лесовосстановление» на 1,6 тыс. га (91,4% от плана). Было заготовлено и приобретено 484 кг из 16 т семян растений (3% от плана, основной объем придется на заготовку желудей осенью). Подготовлены 0,7 тыс. га почвы под лесные культуры. На 2,7 тыс. га был проведен агротехнический уход за лесными культурами.

Кроме того, на 10,5 млн руб. закуплено лесопожарной техники и оборудования и на 6,6 млн руб. —лесохозяйственной техники и оборудования.

Сергей Калашников