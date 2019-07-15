Удмуртия получит дополнительно 211,3 млн рублей на развитие предпринимательства

Удмуртия получит дополнительно 211,3 млн руб. из федерального бюджета на мероприятия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Всего Минэкономразвития РФ распределило среди 73 субъектов страны 2,3 млрд руб. Ожидается, что финансирование поступит в республику в конце августа.

«Средства от Минэкономразвития России дадут возможность увеличить объемы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. С начала года за счет мероприятий нацпроекта в сфере предпринимательства нам удалось превысить некоторые целевые показатели. Например, доля МСП в общем объеме несырьевого экспорта выросла до 16,3% при плановом значении 10%, здесь мы идем опережающими темпами»,— прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Планируется, что дополнительные средства будут направлены на предоставление поручительств (6,8 млн руб.) и выдачу микрозаймов субъектам МСП (118 млн руб.), развитие промышленного парка «Индустриальный» в Воткинске и завершение строительства корпуса (76 млн руб.), создание центра «Мой бизнес» (4,9 млн руб.), программу популяризации предпринимательства (5,5 млн руб.).

В общей сложности в Удмуртию по линии нацпроекта в течение первого полугодия 2019 года поступило более 660 млн руб. За счет этих средств были организованы специализированные программы акселерации — экспортный, сельскохозяйственный и бизнес-акселераторы. Предоставлена субсидия частному промышленному парку «Металлургический» на строительство нового корпуса.