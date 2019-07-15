Канье Уэст планирует построить жилье для малоимущих в стиле «Звездных войн»

Рэпер Канье Уэст готовится запустить новый проект доступного жилья для малоимущих под названием Yeezy Home. На создание архитектуры домов его вдохновили образы планеты Татуин из киносаги Джорджа Лукаса «Звездные войны». Об этом Уэст рассказал журналу Forbes.

Аскетичное жилище Люка и Энакина Скайуокеров подтолкнуло Уэста к созданию экономичных домов в сотрудничестве с командой, которая разрабатывает сборные конструкции в стиле минимализм. Известно, что дома будут иметь продолговатую форму и внушительную высоту. Также рэпер уточнил, что постройки могут быть использованы в качестве жилья для бездомных.

Канье Уэст известен как поклонник «Звездных войн», сага часто упоминается в его треках. О проекте Yeezy Home Уэст впервые объявил в 2018 году, призвав архитекторов и дизайнеров присоединиться к нему и сделать мир лучше.