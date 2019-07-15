Болельщики «Ростова» попросили Премьер-лигу перенести матчи клуба на более раннее время

Группа активной поддержки ФК «Ростов» разместила на своих ресурсах открытое обращение к руководству Премьер-лиги с просьбой перенести домашние матчи «Ростова» на более раннее время, сообщает пресс-служба клуба.

«Матчи первого и второго тура назначены на 21:30. На наш взгляд, это решение Лиги является либо недостаточно обдуманным, либо осознанно направленным против Ростовского болельщика. Напомним, что около 30% наших болельщиков — это жители Ростовской области, которые в день матча проделывают от 50 до 400 км пути, чтобы увидеть игру любимой команды и поддержать ее. Теперь же у них эту возможность отобрали одним решением», - приводит пресс-служба выдержку из обращения.

Болельщики также отметили, что решение о проведении матчей в позднее время искусственно лишает ФК «Ростов» поддержки.

Дарья Голякова