Землю в Анапе, принадлежащую банкротной компании, выставили на торги

Арбитражный управляющий выставил на торги имущество ООО «МагМа Кэпитал Менеджмент». На аукционе продадут земельный участок рекреационного назначения в пос. Джемете Анапского района площадью 170 тыс. кв.м. Начальная цена лота составляет 175 млн. руб. Ранее этот же участок выставлялся на торги за 350 млн руб., однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

ООО «МагМа Кэпитал Менеджмент» признан АС г. Москвы банкротом в 2015 году по заявлению ФНС.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»Александр Осин говорит, что земли рекреационного назначения – такие, как выставленное на торги имущество ООО «МагМа Кэпитал Менеджмент», представляют собой земельные участки, предназначенные для организации культурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также земли, которые используются для отдыха и туризма. «Судя по данным агентств недвижимости, например, РОСРИЭЛТ, цена участка, предлагаемая на торгах, составляет 102 941 за сотку, что находится у нижней границы диапазона цен предложений на рынке земельных участков в Анапе и ближайшем пригороде. Однако есть две проблемы, связанные с реализацией этого участка. Первая, это размер лота, вторая - это назначение использования. Участок можно реализовать по текущим или более высоким ценам, если изменить назначение его использования, сделать его пригодным для ИЖС», - считает аналитик. Он добавил, что для того, чтобы найти покупателя с готовым бизнес – планом развития курортной зоны в Анапе потребуется значительное время. «В потреблении спад, а «львиная» доля доходов туристической отрасли уходит транспортному бизнесу. В итоге, участок вероятно, будет продан риэлторам, которые переоформят его под ИЖС и распродадут по частям. Если конечно это возможно сделать с точки зрения природоохранных нормативов», - пояснил господин Осин.

Елена Рыжкова