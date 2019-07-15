На Ставрополье глав муниципалитетов будут увольнять за несвоевременный ремонт дорог

В Ставропольском крае ужесточат ответственность глав муниципальных образований за несвоевременное освоение выделенных на ремонт дорог бюджетных средств, сообщает пресс-служба губернатора региона Владимира Владимирова.

«Будем применять к таким руководителям меры вплоть до увольнения, но все запланированные работы должны быть завершены», – передает пресс-служба слова господина Владимирова.

Субсидии из краевого дорожного фонда были распределены между 27 территориями в апреле 2019 года. Однако только 18 муниципальных образований уже заключили контракты на проведение работ.

В числе отстающих территорий Иргаклинский сельсовет Степновского района, село Маныческое Апанасенковского района, Надеждинский, Пелагиадский и Казинский сельсоветы Шпаковского района, село Казгулак Туркменского района, село Прасковея и Покойненский сельсовет Будённовского района, Тельмановский сельсовет Предгорного района.

Дарья Голякова