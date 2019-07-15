Бывшего замминистра сельского хозяйства Кубани оставили под арестом

Октябрьский районный суд Краснодара по просьбе следствия продлил арест бывшему замминистра сельского хозяйства Кубани Киму Тертице на два месяца. Следователь считает, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей или скрыться. «Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей до 17 сентября», - сказал судья.

Чиновник был взять под стражу по решению Первомайского районного суда до 17 июля. Обвиняемый не признает вину, а его адвокаты указывают на то, что пакет с деньгами был обнаружен сотрудниками полиции не в личном кабинете обвиняемого, а в приемной.

Как ранее писал „Ъ-Кубань“, господин Тертица с октября 2017 года возглавлял конкурсную комиссию, отбиравшую участников программы по предоставлению грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребкооперативам Краснодарского края. Как прозвучало в зале суда, в феврале этого года председатель одного из сельхозпотребкооперативов обратилась в региональный минсельхоз за получением субсидии на развитие своего комплекса. Однако начальник управления развития малых форм хозяйствования Александр Пиунов якобы сообщил женщине, что сможет помочь ей в случае передачи взятки его непосредственному начальнику Киму Тертице в размере 4 млн руб. Женщина дала согласие, но сообщила о предложении в правоохранительные органы.

Елена Рыжкова