Нижегородское УФАС оштрафовало ритейлера «Лента» за дискриминацию поставщиков

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало ООО «Лента» на 4 млн руб. за нарушение ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», сообщил регулятор.

По данным ведомства, в 2017 году сеть гипермаркетов создала неравные условия для семи поставщиков алкогольной продукции и двух поставщиков мяса курицы в Нижнем Новгороде. Как установила комиссия УФАС, ритейлер установил для них разные размеры штрафных санкций за несоблюдение уровня исполнения заказов. Однако разница в размере штрафов от условий поставки не зависела, поэтому комиссия пришла к выводу о том, что разные условия договоров создают для некоторых контрагентов торговой сети конкурентные преимущества или наоборот, вынуждает нести дополнительные расходы из-за высоких штрафов.

Ранее представители «Ленты» отрицали нарушения закона, доказывая, что коммерческие условия и санкции согласованы с поставщиками.

Владимир Зубарев