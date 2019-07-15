Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о необычных свойствах, которыми обладает камень, впервые найденный на Урале.

Если попытаться рассказать об александрите совсем коротко и выделить главные факты в его истории, то получится примерно так. 1830 год — тогда его обнаружили на Урале. Император Александр II — в честь него назвали камень. От пурпурно-красного к голубовато-зеленому — в таком широком диапазоне эта разновидность хризоберилла способна менять цвет. Причем голубовато-зеленым камень будет выглядеть в дневном или флуоресцентном свете, а пурпурно-красным или коричневато-красным — в искусственном свете ламп или свечей. Его нередко описывают так: «изумруд — днем, рубин — вечером». Александрит — не единственный камень, подобный хамелеону, но именно его изменения самые впечатляющие, а потому сама смена цвета камнями нередко называется «эффектом александрита». Именно русский александрит считается эталонным, хоть позднее обнаружен он был и в Восточной Африке, Шри-Ланке и Бразилии.

Камень этот очень редкий и потому дорогой, особенно крупного размера и с хорошей сменой цвета. Самый большой александрит, родом с Цейлона, хранится в Смитсоновском институте, его вес около 66 каратов. Вернее, он считался самым большим до того момента, как в нынешнем июле в Музее декоративно-прикладного искусства в Париже бренд Rubeues представил коллекцию Rubeus Imperial Alexandrite Collection c 47 русскими александритами, самый крупный из которых весит 69,37 карата. Установлен он в колье. За разработку дизайна отвечал француз Фредерик Мане. Воплощали украшения в жизнь тоже французы — Atelier Ebroussard. Rubeus, сделавший себе имя на сумках из ценной кожи и ароматах, позиционирует себя как бренд миланский, но русский след тут не только в александритах.

Совладелец бренда — коллекционер Виктор Бондаренко. Он известен как обладатель крупнейшей коллекции русских икон, предметы из которой можно было видеть в разных музеях, но коллекционеры редко ограничиваются одним собранием. Минералы увлекают Бондаренко много лет. Найти александриты, а потом и поработать с ними он хотел лет десять. Так, александриты стали центром украшений с горным хрусталем, бриллиантами, шпинелью, танзанитами и сапфирами. Весьма современными, теми, что можно и нужно носить. Конечно, если они не попадут в музейную коллекцию.