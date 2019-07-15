Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о трех мероприятиях, которые можно посетить в июле в столице.

Сегодня вкратце расскажу вам о некоторых московских выставках.

В залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы представлен своего рода отчет о работе кремлевских реставраторов за последние годы. «Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля». В экспозицию включены предметы царской и великокняжеской казны: алмазные венцы царей Ивана и Петра Алексеевичей, ренессансный итальянский шлем, шпалера французской работы из серии «Музы», а также икона «София Премудрость Божия» начала XV века. На видео можно увидеть сам процесс работы реставраторов. Замечу в скобках, что в западных музеях сейчас принята такая практика: реставраторы работаю «за стеклом», прямо на глазах посетителей. То есть в часы работы музея можно понаблюдать за тем, как возвращают к жизни шедевр. Я видел такое, скажем, в Бельгии. У нас пока ограничиваются видеофильмами, что тоже неплохо.

2 июля в Музее архитектуры им. Щусева начала работать вторая экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19, посвященная современной Москве. В течение двух недель можно будет понаблюдать, как фотографы Марк Пауэр, Георгий Пинхасов и Алекс Уэбб из международного агентства Magnum Photos работают над снимками интересных районов Москвы. Лучшие фотографии войдут в экспозицию, которая откроется 16 июля во флигеле «Руина». Кстати, первая выставка Magnum Live Lab/19 состоялась зимой в парке «Зарядье». Фотографы Томас Дворжак, Алекс Майоли и Нюша Таваколян снимали разные места столицы и ее жителей: бассейн «Чайка», храмы Христа Спасителя и священномученика Антипы, Дворец бракосочетания №1, репетиции в концертном зале «Зарядье» и Электротеатре «Станиславский», а также Москву-реку с высотки на Котельнической набережной.

Наконец, о выставке Музея декоративно-прикладного искусства на Делегатской — «60 лет итальянской моды». Это история моды и людей, благодаря которым итальянский стиль стал популярным, — дизайнерам, моделям, артистам, музыкантам. Наряды haute couture, одежда ручной работы, обувь и драгоценности из итальянских домов моды и частных коллекций.