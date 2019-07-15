15 июля, понедельник
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Hyundai Tucson получил новый мотор

Компания Hyundai расширила линейку модификаций кроссовера Tucson для России, добавив модификацию в одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, автомобиль теперь доступен со 184-сильным 2,4-литровым бензиновым мотором. Новый агрегат сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Напомним, рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson был представлен на автосалоне в Нью-Йорке в марте 2018 года. На российском рынке автомобиль стоит от 1,5 млн руб.

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