«Ростелеком» подключил к бесплатному интернету 25 населенных пунктов в Адыгее

«Ростелеком» обеспечил социальным интернетом 25 населенных пунктов в республике Адыгея в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН).

Компания реализует этот проект в регионе с 2018 года. В фокус внимания попадают небольшие населенные пункты, где проживает от 250 до 500 человек. В таких поселениях на железобетонных опорах устанавливаются точки Wi-Fi, каждая из которых обеспечивает на открытой местности покрытие радиусом до 100 метров и скорость доступа до 10 Мбит/с. Авторизация пользователей происходит в соответствии с российским законодательством по смс.

«Трудно переоценить социальную значимость проекта по УЦН. Благодаря ему у жителей небольших аулов, хуторов и поселков появляется не просто выход в интернет, им открывается доступ к информации и различным онлайн-сервисам. Важно, что эту услугу в рамках устранения цифрового неравенства наша компания предоставляет населению бесплатно», – отметил Азамат Бжемухов, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

«Быстрый интернет, возможность быть всегда на связи стирает ощущение оторванности от большого мира, даже если ты проживаешь в таком малонаселенном поселке, как наш. Например, исчезла необходимость ездить в Майкоп, чтобы оформить какие-то официальные документы. Для этого достаточно зайти на портал госуслуг и подать заявку удаленно. Это по-настоящему удобно, прогрессивно и выводит жизнь нашего поселка на качественно новый уровень», – рассказал Дмитрий Ушаков, глава Победенского сельского поселения.

До конца года «Ростелеком» подключит точки коллективного доступа в интернет еще в 12 поселениях Адыгеи и тем самым завершит проект УЦН в республике. Всего для этих целей специалисты компании проложит 84 км волоконно-оптических линий связи.

Национальный оператор связи уделяет большое внимание реализации проектов, направленных на обеспечение жителей небольших и отдаленных населенных пунктов телекоммуникационными услугами и цифровыми сервисами. В начале июня компания объявила об отмене оплаты за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи. Сегодня в республике Адыгея действуют 235 таксофонов. С них можно бесплатно звонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране. Компания также реализует масштабный проект по подключению к интернету медицинских учреждений: в республике высокоскоростным доступом в сеть обеспечены уже 29 больниц и поликлиник. В перспективе наличие быстрого интернета позволит медикам эффективнее использовать современное оборудование, применять новые технологии и консультироваться у коллег из крупных или специализированных медучреждений. Пациенты смогут записываться на прием к врачу, не выходя из дома, а также получать высококвалифицированную медицинскую помощь в режиме онлайн.