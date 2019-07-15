Баскетбольный клуб «Надежда» начнет борьбу в женской Евролиге с группового этапа

Баскетбольная команда «Надежда» получила прямую путевку в групповой этап женской Евролиги. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Оренбургский клуб в прошлом сезоне впервые в своей истории стал обладателем Кубка Европы ФИБА. В решающем матче турнира баскетболистки «Надежды» победили по сумме двух матчей французский «Монпелье».

В групповом этапе главного клубного турнира Европы в сезоне-2019/20 примут участие 16 команд. Прямую путевку в основную сетку Евролиги получили 13 коллективов. Россия помимо «Надежды» представлена екатеринбургским УГМК и курским «Динамо». Еще три европейских клуба выйдут в групповой этап по итогам квалификационного раунда.

Андрей Сазонов