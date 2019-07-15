В Ростовской области средний размер автокредита вырос на 9,8%

В январе—мае текущего года средний размер автокредита в Ростовской области составил почти 722 тыс. руб., тогда как в аналогичном периоде прошлого года показатель немного превышал 657,5 тыс. руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По размеру среднего автокредита в январе—мае 2019 года Ростовская область заняла 12 место. Самый большой средний размер автокредита был зафиксирован в Москве (1 099,5 тыс. руб.), Московской области (949,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (924,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (859,5 тыс. руб.) и Краснодарском крае (858,5 тыс. руб.).

«Одной из главных причин такого роста является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку дорогих и качественных автомобилей»,— прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина