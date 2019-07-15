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Фото: Архив пресс-службы

Охладиться и взбодриться: «Город-Сад» выпустили миндальный айс-кофе

Сеть магазинов полезных продуктов и кулинарий «Город-Сад» представила новый бодрящий летний напиток. Линейку смузи, морсов и лимонадов пополнил миндальный айс-кофе Almond Latte. Новинка не содержит сахар и консерванты, а еще ее удобно взять «to go». В составе напитка - миндальное молоко «HI, I’M MILK» от «Город-Сад», селекционный колумбийский кофе и сушеные финики. Во вкусе напитка присутствуют ноты черной смородины и горького шоколада. Вследствие своего растительного содержания он подходит и для веганов.

«Миндальный айс-кофе Almond Latte был придуман еще зимой, но мы оставили запуск до лета, поскольку этот освежающий напиток актуален именно в жаркий период. Кроме того, мы учитываем, что многие наши гости отдают предпочтение кофе на растительном молоке, поэтому уверены, что новый напиток найдет своих поклонников», - отмечает основательница сети «Город-Сад» Дарья Лисиченко. 

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