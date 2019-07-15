Служба скорой помощи Башкирии укомплектована врачами только наполовину

В Башкирии за последние четыре года ухудшилось кадровое обеспечение республиканской станции скорой медицинской помощи. Служба укомплектована врачами лишь на 53%, фельдшерами — на 77%, сообщил сегодня министр здравоохранения республики Максим Забелин. По его информации, с 2016 года укомплектованность службы врачами снизилась на 2,5%, фельдшерами — на 14%. Переломить тенденцию ухода специалистов пока не удается, отметил глава ведомства. Нагрузка на каждую бригаду скорой помощи в среднем составляет 11 вызовов в сутки. По итогам первого полугодия своевременно обслуживается 89% экстренных вызовов и 99,9% неотложных.

Минздрав намерен направить в правительство заявку на увеличение госзадания по подготовке среднего медперсонала в колледжах на 40%, но это произойдет лишь после 2020 года. Для повышения мотивации уже работающего персонала службы планируют предусмотреть «дополнительные меры стимулирования».

Ирина Самойлова