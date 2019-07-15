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Фото: Архив пресс-службы

New Balance переосмыслили 997 модель

Новые 997 Sport — пример соединения традиций и новейших технологий. Модель сохранила узнаваемые черты универсальной классики — элементы из замши никуда не делись, и получила от дизайнеров промежуточную подошву, поглощающую ударную нагрузку во время ходьбы и дополнительный стабилизирующий контур в пяточной зоне. Таким образом, конструкция модели стала еще более удобной и надёжной. Яркие цветовые решения порадуют жителей большого города, которые привыкли вести динамичный образ жизни.

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