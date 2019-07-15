Роспатент зарегистрировал кубанский ранний картофель

«Роспатент» зарегистрировал географическое наименование «Кубанский ранний картофель». Как сообщают в краевой администрации, правообладателем его стал бизнесмен из Калининского района.

Сообщается, что в течение нескольких месяцев департамент потребительской сферы региона сопровождал производителя на всех этапах регистрации географического наименования.

Кроме того, в апреле был зарегистрирован бренд «Кубанские яблоки». Сейчас проверяется пакет документов производителя краснодарской клубники.

Василий Хитрых