15 июля, понедельник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Роспатент зарегистрировал кубанский ранний картофель

«Роспатент» зарегистрировал географическое наименование «Кубанский ранний картофель». Как сообщают в краевой администрации, правообладателем его стал бизнесмен из Калининского района.

Сообщается, что в течение нескольких месяцев департамент потребительской сферы региона сопровождал производителя на всех этапах регистрации географического наименования.

Кроме того, в апреле был зарегистрирован бренд «Кубанские яблоки». Сейчас проверяется пакет документов производителя краснодарской клубники.

Василий Хитрых


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя