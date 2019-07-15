Минюст предложил списывать с работодателя долги по зарплате в упрощенном порядке

Директор департамента организации и контроля Минюста России Андрей Чумаков рассказал ТАСС о законопроекте, принятие которого позволит судебным приставам по обращению госинспекторов труда списывать долги по зарплате со счетов работодателей. По его словам, законопроект «предполагает взыскание в бесспорном порядке полностью или частично задолженности по заработной плате и, как следствие, внесудебную защиту трудовых прав работников». Документ разработал Минюст, 11 июля его одобрило правительство.

Господин Чумаков отметил, что документ устанавливает «оперативный и упрощенный порядок взыскания денежных средств со счетов недобросовестных работодателей». Судебный пристав вместе с возбуждением исполнительного производства будет запрашивать в банках сведения о счетах должника, о номерах счетов, количестве и движении средств. При наличии счетов с судебный пристав направит постановление с требованием взыскать деньги, «не позднее дня, следующего за днем его вынесения».

Напомним, по данным Росстата на 1 июня 2019 года, суммарная задолженность по заработной плате составила 2,95 млрд руб., за месяц увеличившись на 1,6%. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 30,7% (904,3 млн руб.).