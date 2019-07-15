Территории КУБа получат 130 млн рублей на модернизацию теплоснабжения

В 2019 году территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ) — Кизел, Гремячинск, Горнозаводск и Губаха — получат 130 млн руб. на модернизацию систем теплоснабжения и подготовку к отопительному сезону. Об этом заявил губернатор Максим Решетников на совещании по подготовке к осенне-зимнему периоду в территориях КУБа.

В ходе совещания губернатор затронул «застарелую проблему» КУБа — низкую платежную дисциплину. По мнению Максима Решетникова, главы территорий должны контролировать энергоснабжающие организации, в первую очередь муниципальные, чтобы те не допускали роста задолженности перед поставщиками ресурсов.

По словам зампредседателя краевого правительства Антона Удальева, накопленные проблемы во многом связаны с невысоким уровнем компетенции специалистов на местах: «Сейчас многие территории вошли в объединительный процесс, поэтому в них появляются единые центры принятия решений. На уровне министерства ЖКХ и благоустройства стоит задача проанализировать ситуацию и принять компетентные решения по организации тепло- и водоснабжения. Краевому правительству приходится брать шефство над проблемными территориями, поскольку муниципалитеты, даже при наличии краевого финансирования, самостоятельно не справляются».

Зампред отметил также, что наиболее сложная ситуация с водоснабжением сложилась в Кизеле и Гремячинске. Износ сетей в этих территориях превышает 90%. Губернатор поручил профильному министерству и муниципалитетам в течение года провести ревизию систем водоснабжения в этих территориях, для того чтобы разработать план по модернизации систем. Необходимые средства, сообщил губернатор, краевое правительство готово выделить.