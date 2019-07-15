Ростовская АЭС:

Восемнадцать выпускников Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ получили приглашения на работу на Ростовской атомной станции во время торжественной церемонии вручения дипломов.

Вручая приглашения на работу, первый заместитель главного инженера Ростовской АЭС Александр Катунин сказал: «Поздравляю вас с окончанием этапа обучения и началом нового – самостоятельной жизни. За годы обучения преподаватели дали вам необходимую базу знаний. И как вы ею распорядитесь, теперь зависит только от вас. Хочу пожелать вам профессионального роста и достижения высоких целей – не только производственных, но и жизненных. В добрый путь!».

В этом году ведущий ВИТИ НИЯУ МИФИ подготовил без малого 1000 молодых специалистов. Как отметила Валентина Руденко, руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ: «Почти 1000 человек вливается в трудовые ресурсы нашего Волгодонска и других регионов, куда распределены и направлены наши выпускники. Но, наверное, самое главное не то, сколько мы сейчас выпускаем, а показатель трудоустройства. 80% выпускников сегодня уже трудоустроены. И этот показатель говорит о высокой востребованности наших выпускников и высоком качестве подготовки наших специалистов».

Нынешние выпускники ВИТИ НИЯУ МИФИ будут работать не только на предприятиях, которые входят в контур Росатома, но и других производствах Волгодонска.

«Мы гордимся нашим ВУЗом. И, конечно же, радует, что такая большая гвардия пополняет интеллектуальный актив нашего города. Именно за вами будущее Волгодонска», - отметил, вручая дипломы уже бывшим студентам ВИТИ НИЯУ МИФИ, глава администрации Волгодонска Виктор Мельников.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС