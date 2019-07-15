Административное расследование по видео с фигуристкой из Удмуртии Алиной Загитовой за рулем прекращено

Административное расследование по факту появления видеоролика с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой из Удмуртии, управляющей автомобилем без прав, прекращено. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Ижевск».

«Административное расследование прекращено на основании п.6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности»,—сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Видео появилось в профиле спортсменки 3 мая 2019 года. При этом на момент управления машиной фигуристке было только 15 лет. 17 мая стало известно, что по данному факту началась проверка.