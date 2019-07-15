Чилийско-канадские горняки отсудили у Пакистана $6 млрд

В конце минувшей недели Международный центр Всемирного банка по урегулированию инвестиционных споров вынес решение, в соответствии с которым правительство Пакистана должно выплатить в виде компенсаций и процентов $5,8 млрд местному СП между канадской Barrick Gold и чилийско-британской горнодобывающей Antofagasta. Многолетнее разбирательство началось после того, как власти Пакистана еще в 2011 году отказали СП в выдаче лицензии на разработку одного из крупнейших в мире месторождений меди и золота, когда иностранные компании потратили на предварительные изыскания для получения разрешений около $500 млн.
Компания Antofagasta опубликовала свое заявление по решению арбитража Всемирного банка поздно вечером в минувшую пятницу. Поясняется, что общая сумма $5,8 млрд состоит из $4,08 млрд рыночной стоимости крупного пакистанского месторождения Reko Diq в 2011 году и процентов на $1,75 млрд, накопившихся к моменту вынесения вердикта.
Месторождение Reko Diq находится в провинции Белуджистан и является одним из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди с оцениваемыми запасами руды в 5,9 млрд тонн с содержанием меди 0,41%. Золотые запасы месторождения Reko Diq оцениваются примерно в 41,5 млн унций. Оно было открыто австралийским горнодобывающим гигантом BHP еще в конце 1990-х годов, в начале 2000-х права на разработку проекта были проданы пакистанскому СП под названием Tethyan Copper Company Limited, в котором 50% принадлежит зарегистрированной в Великобритании чилийской группе Antofagasta plc и канадской Barrick Gold. Antofagasta является многопрофильным промышленно-горнодобывающим конгломератом. Компания известна своими крупными проектами по добыче меди и других цветных металлов не только в Южной, но и Северной Америке.
После покупки прав на проект СП между Barrick и Antofagasta начало работы по технико-экономической оценке (ТЭО) начала добычи на месторождении Reko Diq. Общий объем инвестиций в проект оценивался в $3 млрд. Однако в 2011 году региональное правительство Белуджистана отказало СП в предоставлении лицензии на разработку проекта, сославшись на заключения экспертов, признавших план СП неудовлетворительным.
По неофициальным данным местных СМИ, чиновники были недовольны слишком долгой подготовкой плана по добыче и тем, что иностранные компании «обманывали» власти в оценке проекта.
Позже власти заявили, что намерены самостоятельно начать разработку проекта. Представители СП, в свою очередь, заявили, что уже потратили на разработку ТЭО $400–500 млн, и обвинили пакистанские власти в нарушении обязательств. Иностранные инвесторы подали иск в арбитраж Всемирного суда, который в итоге признал вину пакистанских властей.
Компания приветствовала решение суда, заявив, что по условиям Конвенции Международного центра Всемирного банка по урегулированию инвестиционных споров есть очень мало шансов обжаловать результат решения. Правительство Пакистана заявило, что изучит решение и при необходимости направит соответствующую петицию в Арбитражный суд Всемирного банка.
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