МТС расширил покрытие LTE в пригороде Липецка

Оператор МТС расширил покрытие 3G и LTE в коттеджных поселках в окрестностях Липецка, а также в Елецком и Добровском районах Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании. В новой зоне покрытия проживает более 10 тыс. человек.

Как уточнили в МТС, расширение проводилось с начала 2019 года. «Была лучшена голосовая связь, расширено 3G- и LTE-покрытие в коттеджных поселках Сселки, Горицы и Газопровод, в селах Кореневщино и Желтые пески. До конца года планируется запуск еще ряда новых базовых станций в селах Никольское, Гудаловка, и Малей»,— рассказали в пресс-службе оператора.

Сергей Калашников