Пермская епархия требует возбудить уголовное дело из-за рекламы «Божественной шаурмы»

Пермская епархия обратилась в полицию с просьбой проверить на наличие состава преступления рекламу «Божественной шаурмы», размещенную в одном из интернет-пабликов. Заявление от имени РПЦ подал секретарь Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка.

«В Пермскую епархию обращаются граждане православного вероисповедания с жалобой на публичную рекламу кафе „Шаурма не за горами“,— написал в заявлении господин Литовка.— Реклама изображает карикатуру на образ святой мученицы с нимбом на голове и изображением шаурмы и шавермы. Данное изображение оскорбляет чувства верующих , так как образ святой мученицы и полуобнаженной женщины совершенно несовместимы… Прошу проверить данный факт на предмет состава преступления, предусмотренного статьей 148 УК РФ».

Заявление протоиерея принято и зарегистрировано оперативным дежурным отдела полиции №7 Свердловского района Перми. Решение, возбуждать уголовное дело или нет, полиция примет в течение десяти суток.

Кафе «Шаурма не за горами» работает в Перми. Скандальный пост был размещен еще 27 апреля. На нем изображена полуобнаженная девушка в виде христианской мученицы. Сам пост сопровождает такая надпись: «Нет смысла быть ПП мученицей, когда есть божественно вкусная #шаурманезагорами, где можно поддаться искушению без греха для фигуры».

После сообщений о намерении обратиться в полицию пост со страницы был удален.