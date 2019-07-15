В Южно-Батайскую промзону провели воду

Ростовский Водоканал подключил новые водопроводные линии Южно-Батайской промышленной зоны (ЮюПЗ) к городским сетям водоснабжения, сообщает пресс-служба АО «Ростовводоканал». Трубопроводы обеспечат водой промышленные объекты ЮБПЗ, многие из которых входят в «Губернаторскую сотню».

«Силами двух бригад с опережением запланированных сроков осуществлена врезка в сеть двух напорных водопроводов протяженностью 3,5 километров каждый. Наши специалисты произвели две врезки диаметром 300 миллиметров в трубопровод диаметром 700 миллиметров, установили две запорные арматуры диаметром 300 миллиметров», - передает пресс-служба слова директора обособленного подразделения АО «Ростовводоканал» в Батайске Виктора Костенко.

Новые коммуникации также решат проблему водоснабжения южной части города: микрорайонов Славы, Наливная, дачных товариществ. Новые сети будет обслуживать Ростовский Водоканал.

Дарья Голякова