У агента 007 начинается новая жизнь Как изменится концепция фильма с темнокожей актрисой в главной роли

Агент 007 наденет юбку и каблуки: в новом эпизоде «бондианы» главного персонажа сыграет женщина. На эту роль создатели фильма пригласили темнокожую актрису Лашану Линч. Каким будет новый тайный агент британской разведки? Подробности — у Альбины Хазеевой и Светланы Беловой.

Красавчик Джеймс Бонд ушел на пенсию, а его уникальный позывной — 007 — перешел другому агенту. Интригу раскрывает Daily Mail.

В фильме есть ключевая сцена, когда «М» произносит: «Входите, 007». И в кабинете появляется роскошная темнокожая женщина. Эта роль досталась Лашане Линч. Решение сломать стереотип о знаменитом суперагенте далось ей нелегко, призналась актриса: «Перед тем как начать работать, я посоветовалась со своей мамой. Мы проводили отпуск с семьей, и я рассказала, что планирую сниматься в этом проекте. Участие в новом эпизоде всемирно известной кинофраншизы — это мой вклад в развитие культуры. Это наполняет меня гордостью».

Что стало с элегантным авантюристом и ловеласом, к которому привыкли зрители? Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде, задумал его стильным, азартным, решительным и главное – мужчиной. Таким герой был больше 60 лет, со дня выхода первой серии «бондианы». Кинокритики говорят, что создатели фильма пошли на поводу у американской киноиндустрии. В Штатах в последние годы скандал за скандалом: то «Оскар» стал слишком «белым», то актер, играющий Элтона Джона, на самом деле не гей. Социальный запрос понятен, но агент 007 пострадал напрасно, убежден киновед Станислав Ростоцкий: «На самом деле, за него обидно больше всего, потому что ему поменяли не только цвет кожи, но и пол. Это выглядит абсолютно надуманно, неоправданно ни со стороны коммерческой, ни тем более со стороны художественной.

Можно пересчитать по пальцам одной руки фильмы, в которых подобного рода изменения приводили к позитивному результату».

Впрочем, присущие самому Джеймсу Бонду черты авторы фильма сохранили: он все такой же плейбой. По сюжету его отзывают с заслуженного отдыха для сложной спецоперации. В очередной раз спасая мир от глобального кризиса, Бонд пытается соблазнить нового агента 007. Но темнокожая красотка лишь презрительно «закатывает глаза», сообщают источники, близкие к съемочной площадке.

Лашана Линч в этой роли должна стать ориентиром для нового поколения зрителей. Как говорила другая героини Лашаны из фильма «Капитан Марвел»: «Покажем парням, чего мы стоим!» С этим девизом на экраны выходят представители меньшинств, отметила кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман: «Не европеоиды меньше представлены в главных ролях. Подобные тренды есть не только в кино, но и в мировой культуре. Здесь кино скорее отвечает на запрос общества и даже делает это с некоторым опозданием».

Новый фильм об агенте 007 выйдет в прокат в апреле следующего года. Рабочее название — Shatterhand. Это псевдоним одного из героев книг Яна Флеминга. Картина станет 25-й по счету в киноэпопее о Джеймсе Бонде.