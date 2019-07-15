Сбербанк зафиксировал рост вложений в фонды, инвестирующие в Россию

Впервые с февраля зафиксирован рост инвестиций в фонды, которые вкладываются в активы в России (но не обязательно ориентированные только на РФ). В течение недели по 10 июля объем этих средств составил $87,2 млн, следует из обзора Сбербанк CIB, выдержки из которого приводит «РИА Новости».

По данным EPFR Global, которые приводятся в исследовании, это лучший результат среди стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция). Однако, для сравнения, в США приток инвестиций составил $1,7 млрд.

Как отмечается, позитивную динамику обеспечило то, что в фонды, которые ориентированы на инвестиции в России, было вложено $98,2 млн.

Напомним, в мае ЦБ опубликовал страновую и отраслевую статистику прямых иностранных инвестиций из России и в Россию по итогам 2018 года.

О том, как распределились вложения, — в материале “Ъ” «Инвестиции возвращаются по месту жительства».