В Екатеринбурге на Московской продают пентхаус за 60,5 млн рублей

В Екатеринбурге выставлен на продажу трехэтажный пентхаус за 60,5 млн руб. Согласно объявлению, опубликованному онлайн-сервисом по подбору недвижимости N1.ru, объект площадью 510 кв. м находится на улице Московская, 66 в жилом комплексе «Московский».

Согласно описанию, у пентхауса пять комнат, два уровня, панорамные окна, собственная кровля, где спроектирована терраса с бассейном и колоннами. Также в квартире установлен лифт с выездом на террасу. Уточняется, что у дома закрытый двор, охраняемая территория, видеонаблюдение и подземный паркинг.

Анна Новикова