На Дону ликвидировали ячейку ИГ

В Ростовской области сотрудники ФСБ выявили и обезвредили ячейку террористической организации «Исламское государство», сообщает пресс-служба ФСБ России. Группа террористов состояла из троих граждан России. На след подозреваемых спецслужбы вышли, отработав связи ликвидированной в апреле 2018 года «ростовской» террористической ячейки.

Главарь группировки пытался скрыться от правоохранителей на автомобиле, обстреляв сотрудников ФСБ из автомата Калашниркова. Ответным огнем задело расположенное в автомобиле взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв. Злоумышленник погиб на месте от полученных травм.

Двоих его сообщников задержали в Ростове, при них обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы. Следственные органы возбудили в их отношении уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст.30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), незаконном хранении оружия и боеприпасов, ( ч.1 ст. 222 УК РФ), и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч.1 ст. 222.1 УК РФ)

Дарья Голякова