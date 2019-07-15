«Воронежтеплосеть» привлечет коллекторов к взысканию долгов за ЖКХ

МКП «Воронежтеплосеть» (ранее обеспечивало теплом и горячей водой до трети жилфонда Воронежа) открыло три тендера на оказание услуг по истребованию просроченной дебиторской задолженности за коммунальные услуги c горожан и юрлиц. Об этом сообщает DeFacto. Общая максимальная цена контрактов составляет 111,2 млн руб.

На взыскание долгов с физлиц в «Воронежтеплосети» готовы потратить до 90,3 млн руб. На 27 тыс. должников приходится порядка 451,5 млн руб. «дебиторки». За работу с долгами 63 юрлиц на 91,4 млн руб. коммунальщики готовы заплатить коллекторам до 13,7 млн руб. В последнем тендере речь идет о «взыскании с отдельной категории должников» 35,9 млн руб., но кто они — не раскрывается. Максимальная цена этого контракта — 7,2 млн руб.

Подрядчикам, судя по документам тендеров, нужно «выработать оптимальные решения по истребованию хронической неуплаты, организовать работу с населением и автоматизировать процесс взыскания задолженности». Они также будут представлять интересы «Воронежтеплосети» в суде. Заявки принимаются до 29 июля, аукционы пройдут 2 августа.

Сергей Калашников