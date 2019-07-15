На Ростовскую область надвигаются грозы с ливнем и градом

В Ростове и Ростовской области с вечера 15 июля до утра 17 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, сообщает пресс-служба управления ГО и ЧС Администрации Ростова.

«Рекомендуем убрать с балконов вещи, при скачках напряжения обесточить электроприборы, не парковать автомобили и не оставлять детские коляски под деревьями и конструкциями, заранее забрать детей из учебных, спортивных и развлекательных учреждений, при затоплении помещений подняться на верхние этажи, на улице на любую возвышенность, не пытаться самостоятельно перейти бурный поток воды, в грозу не прятаться под одиноко стоящим деревом, на открытой местности не разговаривать по мобильному телефону», - сказано в сообщении.

В регионе возможны подтопления низменностей и расположенных на них строений, обрывы ЛЭП, повреждение крыш, падение деревьев и конструкций.

Дарья Голякова