Первая внутренняя авиалиния Москва–Нижний Новгород открылась в 1923 году

15 июля 1923 года в России открылась первая внутренняя авиалиния по маршруту Москва–Нижний Новгород протяженностью 420 км. Организовало авиаперевозки акционерное общество «Добролет» на самолетах Junkers F.13. Авианаправление Москва-Нижний Новгород было выбрано, потому что полеты по нему были налажены общественной организацией «Авиакультура», которую создали летчики-энтузиасты в 1922 году.

16 июля 1923 года билеты по направлению Москва–Нижний Новгород были распроданы на две недели вперед. Регулярное сообщение началось 1 августа и продолжалось до закрытия Нижегородской ярмарки, то есть до 22 сентября. Полеты из Москвы выполнялись с Ходынского поля.

Сегодня по направлению Москва–Нижний Новгород–Москва из международного аэропорта «Стригино» можно улететь ежедневно. Рейсы выполняются не менее семи раз в сутки.

По данным отраслевых аналитиков, за первое полугодие 2019 года по направлению Москва–Нижний Новгород–Москва было перевезено более 260 тыс. пассажиров. В 2018 году, с учетом проведения в Нижнем Новгороде матчей чемпионата мира по футболу, объем перевозок по этому направлению превысил 300 тыс. человек.

Александра Викулова