Сотрудника РЖД на Кубани будут судить за гибель коллеги

Следователи Южного следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело в отношении старшего электромеханика Тяговой подстанции Тверская Туапсинской дистанции электроснабжения. Он подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

Как сообщили в ведомстве, 28 мая электромеханик в Апшеронском районе вместе с 68-летним коллегой совершал работы по текущему ремонту и межремонтным испытаниям выключателя. Он, по версии следствия, не предвидел травмирование его элекротоком рабочего напряжения 110 кВ, в результате чего рабочий получил термический ожог головы, туловища и конечностей. Его доставили в районную больницу Апшеронского района, где на следующий день он, не приходя в сознание, скончался.

Дмитрий Михеенко