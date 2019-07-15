Все выдвинувшиеся кандидаты в губернаторы Курганской области сдали документы для регистрации

Избирательная комиссия Курганской области завершила прием документов для регистрации кандидатов на пост губернатора. В последний день,15 июля, пакет материалов предоставил претендент, выдвинутый партией КПРФ, - Яков Сидоров, сообщили «Ъ-Южный Урал» в облизбиркоме.

На прошлой неделе документы для регистрации подали врио губернатора-самовыдвиженец Вадим Шумков, а также представители «Справедливой России» Татьяна Майборода и ЛДПР Юрий Ярушин. Таким образом, все выдвинувшиеся претенденты намерены получить статус зарегистрированных кандидатов.

В течение десять дней региональный избирком будет проверять листы с подписями избирателей и муниципальных депутатов в поддержку претендентов.