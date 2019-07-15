В Ростовской области задержали участников ячейки ИГ

Сотрудники ФСБ ликвидировали в Ростовской области террористическую ячейку сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», сообщает пресс-служба ФСБ России. Группа террористов состояла из троих граждан России.

«На след подозреваемых спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года "ростовской" террористической ячейки»,— сказано в сообщении. Главарь группировки пытался сбежать от преследования на автомобиле. Когда сотрудники правоохранительных органов попытались остановить его вблизи хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области, преступник обстрелял их из автомата Калашникова. Ответный огонь правоохранителей привел в действие размещенное в автомобиле взрывное устройство. В результате взрыва террорист погиб на месте.

Еще двух членов группировки задержали в Ростове, при них обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы. Следственные органы возбудили в их отношении уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 20 5 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), незаконном хранении оружия и боеприпасов ( ч. 1 ст. 222 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону