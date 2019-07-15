Политический кризис в Гонконге спровоцировал бегство капитала

Политический кризис в Гонконге напугал крупных инвесторов, и те уже начали активно выводить свои средства, пишет Bloomberg со ссылкой на частных банкиров и управляющих частными активами. Один из банкиров заявил агентству, что большую часть запросов на перевод средств из Гонконга он получает не от сверхбогатых клиентов, денежные сбережения которых и так распределены по разным странам, а от миллионеров с состоянием от $10 млн до $20 млн.

Как отмечает агентство, нынешний политический кризис спровоцировал очередную волну вывода сбережений из Китая и Гонконга в финансовые центры вне досягаемости китайских властей. Приоритетным направлением для состоятельных граждан, хранивших ранее деньги в КНР, стал Сингапур, который обладает несколькими преимуществами перед другими финансовыми центрами,— это тот же язык, политическая стабильность и географическая близость, отмечает Bloomberg.

Кирилл Сарханянц