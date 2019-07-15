В Магнитогорске назначили нового главу Правобережного района

Должность главы Правобережного района Магнитогорска с 15 июля занимает Максим Москалев, который до этого шесть лет был заместителем руководителя районной администрации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Должность главы Правобережного района освободилась в июне, когда занимавшая ее Надежда Ефремова покинула пост из-за достижения пенсионного возраста.

Двумя неделями ранее стало известно о назначении главой Орджоникидзевского района Магнитогорска Владимира Ушакова – бывшего заместителя министр строительства Челябинской области.