В старой части Самары предложили временно запретить строительство высоток

В пятницу, 12 июля, глава центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов поддержал предложение о введении моратория на любые предложения застройщиков о легализации точечных проектов застройки. Запрет планируется ввести до придания старой части города статуса «исторического поселения федерального значения». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Общественники вместе с депутатами планируют отправить официально оформленное обращение на имя губернатора Самарской области.

Анастасия Юдина