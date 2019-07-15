15 июля, понедельник
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

В старой части Самары предложили временно запретить строительство высоток

В пятницу, 12 июля, глава центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов поддержал предложение о введении моратория на любые предложения застройщиков о легализации точечных проектов застройки. Запрет планируется ввести до придания старой части города статуса «исторического поселения федерального значения». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Общественники вместе с депутатами планируют отправить официально оформленное обращение на имя губернатора Самарской области.

Анастасия Юдина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Партнерские проекты

Профиль пользователя