Квартиры на вторичном рынке в Удмуртии подорожали на 1,9%

Цены на вторичном рынке жилья в Удмуртии во втором квартале 2019 года выросли на 1,9% по сравнению с первым кварталом. В среднем квартиры продавались за 48 363 руб. за кв. м, подсчитали в Domofond.ru. По динамике роста цен Удмуртия находится на 17 месте среди регионов России.

В целом повышение цен произошло в 58 регионах России. Больше других выросла стоимость в регионах на северо-востоке и востоке страны. Лидером роста цен на вторичную недвижимость стала Тыва — здесь стоимость квадратного метра во втором квартале 2019 года поднялась на 6%, до 63 133 руб. Средняя стоимость квадратного метра по стране выросла во втором квартале на 1% — с 64 177 до 64 822 руб.