В Перми начинается суд над сотрудницей ЧОП, охранявшей школу во время нападения на детей

В Мотовилихинский суд Перми поступило уголовное дело в отношении сотрудницы ЧОП «Аякс-Безопасность» Яны Галкиной, охранявшей порядок в школе №127 в день, когда было совершено нападение на учеников четвертого класса. Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По версии следствия, сотрудница ЧОП нарушила правила режима и пропустила в здание одного из нападавших, у которого не было пропуска. Сама обвиняемая вины не признает.

Нападение на школу №127 было совершено 15 января 2018 года. Два подростка — ученик учреждения Александр Б. и бывший учащийся школы Лев Б.— пронесли в школу ножи, беспрепятственно миновав пост охраны. Поднявшись на третий этаж, подростки зашли в аудиторию, где в это время проходил урок труда у четвертого класса, который вела преподаватель Наталья Шагулина. Подростки, перекрыв выход, напали на детей, нанося им ножевые удары в область груди и шеи. Позже нападавшие нанесли удары ножами друг другу. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы.

В декабре 2018 года был вынесен приговор первому обвиняемому по этому уголовному делу. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет восемь месяцев. В конце апреля 2019 года второй обвиняемый был осужден на семь лет колонии.

О приговоре первому обвиняемому — в публикации “Ъ” «Нападение на школу в Перми суд оценил жестко».

Константин Стерледев, Пермь