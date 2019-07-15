«Парма» получила порядка 3 млн рублей за высокую посещаемость

БК «Парма» по итогам минувшего розыгрыша получил около 3 млн руб. бонусов от Единой лиги ВТБ за высокую посещаемость домашних матчей, сообщил “Ъ-Прикамье” источник, близкий к клубу. Ранее Единая лига ВТБ сообщала, что самыми посещаемыми клубами в сезоне 2018/19, кроме «Пармы», стали питерский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Об этом же на заседании совета лиги сказал почетный президент Сергей Иванов. По итогам сезона 2017\18 годов бонусы были ниже отметил собеседник. Это связано с тем, что в прошлом году ВТБ не смогло полностью распределить весь объем поощрений, которые остаток перешли на следующий сезон.

Гендиректор БК Александр Башминов сообщил ИА «Местное время», что бонусы были выплачены по окончании сезона: «Это большое подспорье для клуба. Естественно, весь бюджет они не закроют, но это то направление, над которым мы работали весь сезон, чтобы улучшать качество игры в интересах своих зрителей».

Общий бюджет клуба составляет около 200 млн руб.