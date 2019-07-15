Новая система оплаты проезда массово списала у пермяков деньги за проезд в трамвае

Пользователи пермских трамваев сегодня в массовом порядке пожаловались в соцсетях, что с их карт были списаны средства в счет оплаты проезда, в то время как поездку они не совершали.

«С карты списано 20 рублей за поездку, которой не было, как это понимать? Когда списание приходит с опозданием, я это вижу, а тут дата и время поездки указаны, когда я благополучно сидела в офисе. Понимаю, что 20 — не великая сумма и это в первый раз, но я негодую»,— написала пермская журналистка Ольга Седова.

Напомним, в начале июля в Перми началось внедрение Единой системы оплаты проезда. Первый месяц работы переходный, он необходим для налаживания работы и корректной передачи данных со всех валидаторов, подключенных к ЕСОП.

«В течение первых двух недель технические специалисты учли и исправили обнаруженные недочеты. Массив данных об оплате проезда с валидаторов полностью поступил в систему. В связи с этим возникла ситуация, при которой произошло списание постфактум с банковских карт оплаты за поездки, которые не были учтены в период с 1 по 14 июля»,— пояснили в пресс-службе администрации Перми.

Как пояснили в департаменте дорог и транспорта, в случае возникновения подобной ситуации ознакомиться с подробной историей операций по банковским картам пассажиры могут на сайте МКУ «ГорТранс» во вкладке «Электронный билет».