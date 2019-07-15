В суд передано дело сотрудницы ЧОП, охранявшей школу №127

В Мотовилихинский суд Перми поступило уголовное дело в отношении сотрудницы ЧОП «Аякс-Безопасность» Яны Галкиной, охранявшей порядок в школе №127 в день, когда было совершено нападение на учеников 4-го класса. «Дело передано в суд. Подсудимая обвиняется по ч. 2 ст. 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)»,— сообщает РБК Пермь со ссылкой на отдел гособвинителей краевой прокуратуры.

Как сообщается на сайте суда, уголовное дело поступило 4 июля, вести процесс будет судья Олег Спиридонов. Дата начала рассмотрения дела пока не определена.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, следствие считает, что сотрудница ЧОП нарушила пропускной режим и впустила в здание одного из нападавших, у которого не было пропуска. Обвиняемая не согласна с квалификацией, на которой настаивает следствие.

Напомним, инцидент произошел 15 января 2018 года. Два подростка — ученик учреждения Александр Б. и бывший учащийся школы Лев Б. — пронесли в школу ножи, беспрепятственно миновав пост охраны. Поднявшись на третий этаж, подростки зашли в аудиторию, где в это время проходил урок труда у 4-го класса, который вела преподаватель Наталья Шагулина. Подростки, перекрыв выход, напали на детей, нанося им ножевые удары в область груди и шеи, а позже нанесли удары ножами друг другу. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы.

В декабре 2018 года был вынесен приговор первому обвиняемому. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет 8 месяцев. В конце апреля 2019 года второй обвиняемый был осужден к семи годам колонии.