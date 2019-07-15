В уфимском Инорсе планируют апробировать систему распознавания лиц на улицах

В микрорайоне Инорс Уфы планируют апробировать систему распознавания лиц пешеходов на улицах с помощью видеокамер в рамках проекта «Умный город», сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Инициатором проекта является компания «Форт Диалог». Ее генеральный директор Кирилл Полетаев предложил расширить функции программно-аппаратного комплекса для сбора и обработки информации «Протокол» с тем, чтобы система выявляла среди прохожих, например, разыскиваемых лиц, отмечают в кабмине. Стоимость расширения услуг проекта «Протокол» оценивается в 115 млн руб. Компания намерена вложить в проект свои средства и федеральные гранты.

Госкомитету по информатизации Башкирии поручено доработать идею и вынести ее на повторное обсуждение, отмечают в кабмине.

АО «Форд диалог» основано в 2002 году. С 2013 года, по информации Kartoteka.ru, основным владельцем общества через набережно-челнинское УК «Форд диалог» является татарстанский предприниматель Владимир Нитенко (58,59% уставного капитала). Блокирующий пакет у Ольги Таркаевой (39,4%), у Татьяны Чудиновских — 2%. Филиалы АО работают в Москве, Набережных Челнах, Чебоксарах и Йошкар-Оле. Компания входит в топ-25 региональных IT-компаний России, по версии издания CRN. Активно работает на госконтрактах, в том числе с органами власти регионов присутствия, Крыма, Приморья, а также с коммерческими компаниями, в том числе с «Роснефтью».

Ирина Самойлова