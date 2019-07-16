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Внутренняя отделка жилого комплекса «Аквамарин» (Новосибирск)

Фото: пресс-служба ТДСК

Внутренняя отделка жилого комплекса «Аквамарин» (Новосибирск)

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