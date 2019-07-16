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16 июля, вторник
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Новости
09:24
Кадастровая палата запустит сервис для поиска владельцев недвижимости
10:45
Резервный фонд Приангарья увеличен в десять раз для ликвидации последствий наводнения
08:37
Начальный этап строительства Московской площади в Кемерово обойдется в 95 млн рублей
08:19
Омский губернатор пригрозил чиновникам отставками за волокиту с газификацией
07:54
Два крупных областных медиа Кузбасса стали холдингом
07:34
Красноярский мэр подарил чиновникам «подметалки-погоняйки»
07:23
Обвинявшаяся в экстремизме Мария Мотузная вернулась в Россию
07:05
Предприятия Кузбасса за месяц вдвое нарастили долги по зарплате
06:44
Новосибирский избирком зарегистрировал двух кандидатов на выборы мэра
15/07
Умер томский вице-губернатор по борьбе с коррупцией
15/07
Новосибирские налоговики подали на банкротство «Союз-электроники»
15/07
Вратарь «Авангарда» продолжит карьеру в СКА
15/07
Экс-глава «Мостовика» опроверг данные о подаче заявления на самобанкротство
15/07
Новосибирский оппозиционер Сергей Бойко решил провести предвыборный митинг
15/07
Алтайский губернатор поручил оказать помощь пчеловодам после массовой гибели пчел
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Сибирская политика
Беспартийная принадлежность
На выборы депутатов Госсобрания Республики Алтай заявились 236 человек
Каждый второй лишний
В Хакасии предлагают вдвое уменьшить численность депутатов Верховного совета
Подробно
6
Фото: пресс-служба ТДСК
Внутренняя отделка жилого комплекса «Аквамарин» (Новосибирск)
16.07.2019
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия